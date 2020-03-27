Очередной жертвой «робота» стала саратовская пенсионерка. Об этом сообщает ГУ МВД.

Бдительная 64-летняя женщина только с третьего раза поверила злоумышленникам. При чем до этого случая потерпевшая дважды пресекла разговор, не пожелав обсуждать какую-то туманную перспективу получения кредитной карты, якобы заказанной ею в одном из банков.

Резкий отказ не остановил аферистов, ведь пенсионерка во время разговора назвала банк, клиентом которого она была. Поэтому «контрольный» звонок стал плачевным для саратовчанки. После разговора с «роботом» она лишилась 28 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.