Следователи проводят проверку по факту смерти 62-летней жительницы Балашова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 2 ноября ее обнаружили на одной из улиц города. Бригада “скорой” госпитализировала ее со сломанными ребрами, 5 ноября пенсионерки не стало.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели тело женщины.

Выясняется, при каких обстоятельствах она могла получить травмы. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины ее смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

