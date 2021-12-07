В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти жительницы Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

18 ноября бригадой «скорой» из многоквартирного дома по улице Тельмана с подозрением на травму головы госпитализирована 78-летняя женщина. В ходе обследования у нее диагностирована закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, перелом затылочной кости.

6 декабря, спустя почти месяц, она скончалась.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение случившегося и обстоятельств получения женщиной травм.