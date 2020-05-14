Пожилая жительница Саратова погибла во время пожара в частном доме на улице 1-я Волгоградская, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 18:51 13 мая. Горел дом на площади шесть квадратных метров. На тушение огня выезжало два пожарных расчета в составе восьми человек. После ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело хозяйки 86-летней пенсионерки.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.