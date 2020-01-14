Вечерний пожар в Саратове унес жизнь пожилой женщины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

13 января вечером в пятиэтажном доме на улице Майская в Ленинском районе Саратова начался пожар в квартире, в которой проживали 69-летняя женщина и ее 91-летняя мать. После тушения возгорания пожарные на кровати в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело дочери. Ее мать, находившаяся на соседней кровати от огня не пострадала. Но надышалась дымом и была госпитализирована в больницу.

По факту гибели пенсионерки начата доследственная проверка. Как уже удалось установить, очаг возгорания находился на диване, где и было обнаружено тело скончавшейся женщины. В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.