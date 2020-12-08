Следователи проводят проверку после гибели на пожаре 85-летней женщины в Ртищево. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 8 декабря житель одного из домов в Сердобском переулке заметил полыхающее здание, позвонил пожарным. Прибывшие огнеборцы потушили огонь. Неподалеку от входа в жилище под завалами обрушившейся крыши было обнаружено тело его хозяйки со следами термического воздействия.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Дом отапливался газовой печью, которая была перетоплена, из-за чего от трубы дымохода загорелся потолок и огонь распространился на крышу дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

