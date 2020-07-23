В отношении 60-летнего жителя Красноармейска возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 78-летняя возлюбленная мужчины стала критиковать его за употребление спиртного и кидалась вещами. Успокоить ее не получалось и тогда пенсионер ударил ее по голове, от чего она упала, ударившись о дверной проем.

Гражданка встала и продолжила выяснять отношения, после чего снова упала — теперь от сильного толчка. Через два дня, 30 апреля 2020 года, ее госпитализировали и 5 мая она скончалась в больнице.

Причиной смерти потерпевшей, стал перелом бедренной кости, осложнившийся развитием тромбоза вен, тромбоэмболией легочной артерии.

Следствие проверило доводы мужчины о трагедии, экспертиза подтвердила механизм образования травм, выявленных у погибшей.

Пенсионер раскаялся в содеянном, расследование продолжается.