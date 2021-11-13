Пенсионерка в Балакове не пустила сотрудников газовой службы потому, что у них не было QR-кодов.

Она сама рассказала об этом жителям города в одной из социальных сетей.

— Сегодня пришли из газовой компании проверять газовое оборудование. Попросила их предоставить мне QR или справку о прививках, у них таковых нет. Как я могу пустить в квартиру человека постороннего без прививок и справок, если везде их требуют, даже в ТЦ я не могу пройти без QR? Мы пенсионеры 60-68, такой наш возраст, — прокомментировала она ситуацию.

Комментаторы под записью разбились на два лагеря. Одни солидарны с пенсионеркой, другие же, напротив, заявили, что наличие QR-кода — не гарантия безопасности.