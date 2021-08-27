Пожилую жительницу Фрунзенского района мошенники обманули почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

На домашний телефон пенсионерки позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда России. Она сообщила, что в сейчас происходит обмен денежных купюр старого образца на новые и попросила передать все сбережения их представителю.

Женщина отдала 418,46 тысячи рублей незнакомке, которая пришла к ней домой. После того, как та скрылась с деньгами, пенсионерка обратилась в полицию.