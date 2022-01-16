Вечером 15 января 65-летняя жительница Ртищево погибла, катаясь на тюбинге.

Все случилось на улице Мостовая, где есть необорудованный спуск. Женщина со своей знакомой решили покататься на тюбинге. Склон моста здесь оборудованный поручнямии по предварительным данным регионального СУ СКР, при спуске 65-летняя женщина ударилась головой о поручень.

Пострадавшая скончалась на месте.

СК организовал доследственную проверку.

На месте ЧП следователь запротоколировал у погибшей повреждение в области затылка справа. роводится судебно-медицинское исследование.