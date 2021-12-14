Жительница Ленинского района Саратова пострадала от рук мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В заявлении 74-летняя женщина пояснила, что ей на городской номер поступил звонок от имени внучки, которая сообщила, что попала в ДТП в качестве пешехода. 30-летняя родственница взволнованным голосом утверждала, что является виновницей аварии, на нее заведено уголовное дело, которое может быть прекращено лишь после оплаты 100 тысячи рублей.

Вскоре на пороге пенсионерки появился курьер, который забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Дозвонившись до внучки, жертва мошенничества, узнала, что ее обманули, внучка в ДТП не попадала.

По данному факту возбуждено уголовное дело.