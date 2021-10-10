Жители Заводского района Саратова жалуются на стаи агрессивных бродячих собак. Сообщение недовольного горожанина опубликовано в одной из групп в социальной сети ВКонтакте.

В посте рассказывается о стае бездомных животных, цепляющихся за ноги велосипедистам и мотоциклистам в районе дома 35 по улице Томская.

Кроме того, при попытке отбиться от напавших животных выбегает пенсионерка, и начинает орать, чтобы не трогали собак.

— Судя по всему, она их там прикaрмливает от того такая стaя и собралась, — предположил автор сообщения.