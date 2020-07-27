Судом принято решение удовлетворения иска 60-летней женщины о признании утраты права пользования жилым помещением ее знакомой.

Известно, что женщина с 2003 года является собственницей трехкомнатной квартиры в Волжском районе Саратова. А в 2007 году у ее знакомой сгорела квартира, и женщина решила зарегистрировать у себя подругу. Но фактически вселяться к 60-летней женщине никто не стал.

Интересно, что и подруга исчезла куда-то загадочным образом, ее местонахождение неизвестно. А так как членом семьи она не являлась и в квартиру не заселялась, суд признал ее утратившей право пользования жилым помещением.