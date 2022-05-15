Накануне, 14 мая, в Кировском районе Саратова при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Возгорание произошло на Навашина в доме №34. Запах гари из соседней квартиры на шестом этаже донесся до 82-летней женщины. Войдя в квартиру, она увидела бессознательного мужчину и вытащила его в подъезд. По прибытию на место врачи скорой помощи констатировали смерть 86-летнего пострадавшего, а пенсионерку отправили в больницу.

После обследования оказалось, что очаг возгорания располагался в зале. Предположительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки.