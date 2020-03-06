Пожилая жительница Балашова Саратовской области заживо сгорела на улице, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Днем в четверг, 5 марта, прохожие стали свидетелями того, как из частного дома на улице Астраханская выбежала объятая пламенем женщина. Люди попытались ей помочь, но спасти 86-летнюю пенсионерку не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным выводам, женщина пыталась растопить печь бензином. Часть горючей жидкости попала ей на одежду, а затем на нее перекинулся огонь.

Проводится проверка.