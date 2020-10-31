Сегодня, 31 октября, жительница Вольска рассказала в соцсетях о лечении пациентов с коронавирусом в центральной районной больнице.

Ее положили в одну палату с бабушкой, которой не могут даже поменять памперс или назначить лечение.

Она лежит и умирает, у меня нет слов, — отметила анонимная автор публикации.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала фото с места событий.

Комментаторы-местные жители посоветовали пожаловаться в Минздрав и поинтересовались, почему к бабушке не приходят родственники.





