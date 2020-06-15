В центре Саратова обокрали пенсионерку, это сообщает пресс-служба городского ГУ МВД.

8 июня этого года в полицию с заявлением о краже обратилась 61-летняя женщина. Заявительница рассказала, что 30 мая гуляла по Аллее Героев, которая находится на улице Рахова из её сумочки украли мобильник Samsung Galaxy А10 и банковскую карту. Воришки пользовались деньгами с украденной карточки, тем самым ущерб ворованного составил 22,829 тысячи рублей. Возбудили уголовное дело.

По подозрению в данном преступлении задержан 54-летний местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности, на данный момент безработный. Мужчина признался в краже, ворованное изъято. Сейчас вор находится под подпиской о невыезде.