Домой Рубрики Новости Саратова Пенсионерку отправили в больницу после наезда автомобиля РубрикиНовости Саратова Пенсионерку отправили в больницу после наезда автомобиля По Новости Саратова - 22.01.2021 96 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Ленинском районе Саратова сбили пенсионерку, сообщает пресс-служба ГИБДД города. Вечером в четверг, 21 января, на улице Шехурдина напротив дома №56 21-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове сотрудники транспортной полиции присоединилось к акции «Студенческий десант» Саратовская консерватория начинает концертный сезон Более 500 ветеранов железнодорожников получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали в 2020 году ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове сотрудники транспортной полиции присоединилось к акции «Студенческий десант» Новости Саратова - 22.01.2021 0 Сотрудниками Приволжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета при линейном управлении в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» в одном... Саратовская консерватория начинает концертный сезон 22.01.2021 Более 500 ветеранов железнодорожников получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали в... 22.01.2021 Более 15 млн рублей выделено в 2021 на поддержку социальных проектов... 22.01.2021 Семь человек умерли из-за коронавируса в Саратовской области за сутки 22.01.2021