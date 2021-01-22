В Ленинском районе Саратова сбили пенсионерку, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Вечером в четверг, 21 января, на улице Шехурдина напротив дома №56 21-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.

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