Спасатели задействовали катер на воздушной подушке для эвакуации с острова на Волге пенсионерку с переломом, сообщает пресс-служба служба спасения Саратовской области.

Вызов поступил из дачного товарищества «Орфей», расположенного на острове. 82-летняя женщина получила перелом. Для того. Чтобы доставить к пострадавшей бригаду медиков спасателям пришлось задействовать катер на воздушной подушке. После того, как пенсионерку осмотрели, ей было предложили госпитализацию. Она согласилась.

Женщину эвакуировали в Саратов. Сейчас она находится в одной из городских больниц.