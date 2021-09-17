На теле убитой женщины имелись множественные колото-резаные раны в области груди и шеи.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в Октябрьском районе Саратова днем 16 сентября в квартире одного из домов на улице 2-я Садовая было найдено тело 66-летней хозяйки квартиры.

Пожилая женщина, как выяснилось, погибла не своей смертью: у неё имелись множественные колото-резаные раны в области груди и шеи.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Убийца пока не найден. Ведется розыск преступника, — уточнили в правоохранительных органах.