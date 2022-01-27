В Саратовской области пенсионерку спасли из снежного плена. Тревожное обращение зафиксировали в системе «Госуслуги. Решаем вместе» специалисты саратовского ЦУР. Неравнодушные жители сообщили, что в поселке Лесном Ершовского района дом бабушки засыпало снегом.

-Проблема заключается в том, что она самостоятельно не может очистить такой объем снега и выбраться из дома для приобретения продуктов. К ее дому не может подъехать ни одна машина. В случае болезни даже не сможет проехать «скорая» и пройти фельдшер, — написали обеспокоенные односельчане.

Специалисты ЦУР оперативно связались с администрацией района. На место пригнали спецтехнику и расчистили все подходы к дому, вызволив из снежного плена пожилую женщину.