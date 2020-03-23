В Саратовской области у двух пенсионеров украли деньги через мобильный банк. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МДВ.

В Заводском районе в полицию обратился 57-летний мужчина с заявлением о пропаже 4,3 тысячи рублей с его карты. Подозреваемыми стали две девушки: 29- и 24-х лет, которые в день выплаты пенсии были в гостях у потерпевшего. Дамы воспользовались моментом и перевели с карты мужчины на свой счет деньги. На допросе они во всем признались, украденные средства вернуть не смогли, так как потратили. На девушек завели уголовное дело по статье «кража». Сейчас воровки находятся под подпиской о невыезде.

Еще одной жертвой стала 59-летняя пенсионерка из Татищевского района. Она сообщила в правоохранительные органы о пропаже 7,087 тысячи рублей с ее банковской карты. Как выяснилось, операции тоже проводились через мобильное приложение. Следователи провели расследование и стало ясно, что номер пенсионерки, который был привязан к банковскому приложению, был заблокирован. Через несколько месяцев владельцем этого номера стал житель Хабаровского края. Мужчина не удержался от соблазна и воспользовался чужими деньгами. У похитителя была временная регистрация в нашем регионе, теперь он не сможет покинуть город. На него завели уголовное дело по статье «кража» и также взяли подписку о невыезде.