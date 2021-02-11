Вечером 10 февраля в селе Питерка почтальон пришла к 67-летнему мужчине, чтобы отдать ему пенсию. Об этом сообщили в региональном СК.

На стук никто не отреагировал. Дверь жилища оказалась открыта. Она позвала соседа.

Вместе они зашли в дом и обнаружили лежащими на полу пенсионера и его 60-летнего приятеля мертвыми.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено.

Дом отапливался голландкой, на момент приходе почтальона печь была включена, жилище сильно перетоплено. Шибер дымохода газовой печи был закрыт.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, граждане скончались около трех дней назад, отравились продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.