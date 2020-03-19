Пенсионный фонд представил свое мобильное приложение, об этом сообщили в мэрии.

Данное приложение позволит саратовцам узнать важную для них информацию. Например, о состоянии лицевого счета в ПФР, о страховом стаже и взносах работодателя. Новшество позволит рассчитать размер будущей пенсии, также получить сведения о назначенной сумме. В приложении можно будет заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Программа ПФР подойдет для обладателей смартфонов и планшетов с платформами iOS и Android. Чтобы зайти в приложение надо подтвердить учётную запись. Это можно сделать через Госуслуги или в офисах Почты России, Ростелекома и клиентских службах Пенсионного фонда РФ. Потом пользователь устанавливает четырехзначный ПИН-код, который позволит уберечь данные при утере мобильника.