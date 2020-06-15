Женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте, поплатилась за это собственной жизнью. Об этом сообщает пресс-служба городской госпавтоинспекции.

Сегодня, в 11 утра, на улице 50 лет Октября напротив дома №7 54-летняя гражданка решила не переходить в дорогу в положенном месте, понадеялась на авось. В этом время по дороге ехал 62-летний мужчина за рулем ВАЗ-2104, водитель не успел затормозить, когда пешеход совершал опасный маневр. В результате женщину попала под колеса и скончалась на месте.

Сейчас выясняются все подробности ДТП.

