Ветеран Великой Отечественной войны в Саратове был переведен из реанимации не в палату, а в больничный коридор.

О равнодушном отношении к очень пожилому человеку, проливавшему свою кровь в годы Второй мировой, поведал его внук Алексей Чернышов.

— Моего деда 98-ми лет, ветерана ВОВ, по состоянию здоровья положили в 8-ю городскую больницу, где он заразился ковидом. После этого его перевезли в 12-ю городскую больницу, там он через некоторое время попал в реанимацию, после реанимации его опять положили в коридоре.

Пожилому человеку в 98 лет с ослабленным здоровьем и после реанимации лежать в коридоре на сквозняке, наверное, очень полезно.

Видимо, у нас о ветеранах ВОВ вспоминают только на 9 мая, а в остальное время — это просто старики…

Неужели нет возможности выделить отдельную палату для ветеранов?! Их и так немного осталось, — задаётся справедливым вопросом Алексей Чернышов.

Запись об этом появилось 12 февраля в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте. К сожалению, автор поста не уточнил имени своего дедушки.