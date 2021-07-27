И.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов рассказал о вакцинации среди учителей в Саратовской области.

Он отметил, что вакцинацию прошли 52 процента педагогов, к середине августа этот показатель достигнет 60. Маленький прирост за последние две недели из-за пика отпусков, а после 15 числа будет массовое возвращение учителей.

И добавил, что в этом году переболели еще 19 процентов педагогов, к 1 сентября показатель достигнет примерно 70 процентов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал проверить учителей на антитела перед началом учебного года.

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