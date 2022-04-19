Сегодня, 19 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил на заседании приготовления к празднованию Пасхи.

Он отметил необходимость контроля за безопасностью граждан во время проведения крестного хода в предстоящее воскресенье.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, масочный режим в регионе все еще не планируется отменять, поэтому не стоит забывать о масочном режиме.

— Мы можем обмануть друг друга, но инфекцию обмануть невозможно. Коронавирус в Саратовской области есть и представляет угрозу, — заявила Кожанова.