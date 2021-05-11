Очередь из большегруов скопилась на границе Казахстана и Саратовской области. Об этом сообщает пограничное управление региона.

На границе России и Казахстана в связи с сезонным увеличением грузопотока, превышающим установленные нормативы, отмечается скопление автотранспорта перед пунктом пропуска через государственную границу Озинки.

Пограничники просят водителей фур и сотрудников транспортных компаний при загрузке большегрузов просят создавать технологические проходы для ускорения осмотра груза в пунктах пограничного контроля.