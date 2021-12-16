В Балаково перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в причинении смертельных травм брату и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

23 августа двое братьев, проживающих в Балакове, через интернет приобрели наркотики для себя. После того, как они забрали запрещенное вещество из тайниковой закладки, их задержали сотрудники полиции. При младшем из братьев было обнаружено наркотическое средство. Он взял всю ответственность на себя, заверив полицейских в неосведомленности старшего брата о том, что при нем находились наркотики.

25 августа вечером 31-летний мужчина пришел в гости к своему 40-летнему брату, проживавшему в квартире дома по улице Комарова. В процессе общения младший брат озвучил старшему претензии относительно того, что при задержании их с наркотиками тот промолчал, и ему пришлось взять всю вину на себя.

В процессе ссоры младший брат нанес старшему множественные удары кулаками по голове и туловищу, после чего ушел на кухню и лег спать. Проснувшись утром, он обнаружил брата без признаков жизни, о чем сообщил по телефону своей знакомой. Последняя вызвала на место сотрудников полиции.

Обвиняемый признал вину только в причинении брату смертельных травм. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.