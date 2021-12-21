Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

6 января 31-летний житель Энгельса встретил возле одного из магазинов ранее неизвестного ему 59-летнего мужчину. Между ними завязался разговор, в ходе которого новый знакомый пригласил его в гости к своему 56-летнему приятелю, проживающему в квартире дома по улице Космонавтов.

Расположившись в комнате, мужчины втроем принялись выпивать. Застолье сопровождалось обсуждением различных тем, по которым собеседники не сошлись во взглядах. Приятели стали упрекать гостя в том, что он еще молод и не набрался жизненного опыта. Оппонент грубо отреагировал на критику в свой адрес.

Тогда 59-летний мужчина для устрашения противника взял в руки нож, ссылаясь на свое криминальное прошлое. В ответ на это 31-летний мужчина выбил у него оружие из руки, после чего, схватил табурет и нанес удар по голове, от которого тот упал на пол. Дальше в ходе драки пострадал и второй мужчина, который кинулся на помощь приятелю.

-Осознав, что оба потерпевших скончались, 31-летний мужчина, желая скрыть следы преступления, взял подсолнечное масло, сгрудил в центре комнаты легковоспламеняющиеся предметы быта и одежды и поджег, после чего, покинул место преступления, заперев входную дверь. Когда огонь охватил жилище, возгорание заметили соседи и вызывали пожарную службу. После тушения огня в квартире были обнаружены тела потерпевших, — сообщает СУ СКР.

Стоимость имущества, уничтоженного и поврежденного огнем, оставила 268 675 рублей. Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.