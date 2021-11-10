Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Петровска, обвиняемого в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

23 июня в квартире дома по улице Фрунзе в Петровске мужчина выпивал вместе с 59-летним бывшим сожителем матери. Хозяин дома возмутился тем, что гость, злоупотребив алкоголем, перестал следить за собой и бесконтрольно справлял естественные нужды.

Разозлившись на бывшего сожителя матери, он нанес ему множественные удары ногами в область головы и тела. Ни потерпевший, ни злоумышленник не придали должного значения причиненным травмам. 24 июня хозяин жилища обнаружил потерпевшего в комнате без признаков жизни, о чем сообщил матери.

Она вызвала медиков, которые констатировали смерть потерпевшего от полученных травм.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.