Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей саратовской чиновницы и ее супруга, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Установлено, что с сентября 2013 года по февраль 2017-го действующий министр – председатель комитета по информатизации Саратовской области, а затем заместитель регионального министра экономического развития Лариса Кузнецова получала денежное вознаграждение от предпринимателя для беспрепятственного осуществления им деятельности, а также покрывала его бизнес. Ко всему прочему, супруг обвиняемой оказывал непосредственное содействие и принимал взятки. В общей сложности пара получила 13,4 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд на рассмотрение по существую.