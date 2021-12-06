Уголовное дело, возбужденное по заявлению саратовского регоператора АО «Ситиматик», в отношении бывшего директора УК «Доверие Саратов» передано в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение было утверждено прокурором г. Саратова по ч. 2 (б) ст. 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Регоператор ранее подал заявление в правоохранительные органы в отношении данной управляющей организации. Домам под управлением данной организацией бесперебойно оказывалась услуга по обращению с ТКО, в их адрес направлялись платежные документы, однако оплата производилась лишь частично. Таким образом, руководство УК «Доверие Саратов» систематически нарушало положения подписанного договора и федерального законодательства. Более 1 млн рублей, собранных с жителей на оплату вывоза мусора за 9 месяцев в 2018–2019 годах, были не дополучены за оказанную услугу. Теперь подозреваемому экс-руководителю грозит до 5 лет лишения свободы.

-Наша служба безопасности досконально изучает все обстоятельства неплатежей со стороны управляющих организаций и затем подает заявления на них в правоохранительные органы. Мы считаем, что недобросовестные управленцы, которые собирают плату за коммунальную услугу и при этом не перечисляют ее по назначению, должны быть наказаны по всей строгости закона. Сейчас по нашим заявлениям проводятся доследственные проверки в отношении ТСЖ «Высота-2011», УК «Летка», УК «Жилкомсервис», УК «Быт-Сервис», ТСН «Навашина, 40», ООО «Химик-Н», УК «Фортуна», УК «Сфера», ЖСК «Светлана» и ТСЖ «Луч». При подтверждении нашей информации и выявлении признаков состава преступления буду возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, и все виновные понесут заслуженное наказание, — рассказал директор Саратовского регоператора Михаила Андреев.

Напомним, жители многоквартирных домов могут самостоятельно контролировать платежную дисциплину своих управляющих организаций. На официальном сайте АО «Ситиматик» ежемесячно публикуются суммы задолженности и оплаты каждой управляющей организации Саратовской области. Для этого необходимо перейти по ссылке https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html.