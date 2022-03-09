На саратовский железнодорожный вокзал прибыл уникальный «Поезд Победы».

Саратовцы и гости города смогут посетить передвижной музей с 10 по 12 марта.

Напомним, чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте. Там же можно уточнить детали посещения музея. Регистрация откроется 8 марта.

Основной экспозиции является история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Передвижной музей состоит из 9 вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.

Для полного погружения в историю войны создано 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне сможет находиться максимум 12 посетителей. Запуск групп для просмотра экспозиции осуществляется сеансами каждые 5 минут.