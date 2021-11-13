Смертельный пожар случился утром 13 ноября в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, в 6.49 поступил сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Революционная в селе Стригай.

Выяснилось, что загорелись 48 кв. метров деревянного строения.

На пожаре погиб 43-летний мужчина, который ранее переехал в Саратовскую область из Пензенской области.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате, — сообщили в региональном СУ СКР. Проводится проверка, выясняются точные причины пожара.

Фото: СКР