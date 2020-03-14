В региональном минобразе отреагировали на предложение министерства просвещения РФ о переходе на домашнее обучение.

Предложение поступило, но о его принятии или нет можно будет сказать в понедельник. К этому времени будет изучен вопрос об эпидемпороге в Саратовской области и собрана комиссия по принятию решения о переходе на дистанционный образовательный процесс, — рассказала нашему корреспонденту пресс-секретарь саратовская минобраза Татьяна Кожевникова.

Ранее редакция «НС» писала, что федеральное министерство рекомендует саратовским школьникам учиться из дома.

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