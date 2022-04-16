Городская комиссия по топонимике 15 апреля «единогласно приняла решение» о присвоении главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова — имени Петра Столыпина.

Решение было принято в срочном порядке, буквально за сутки, в канун 160-летия великого российского реформатора.

С чем связана такая срочность, в мэрии Саратова, к сожалению, не пояснили.

Примечательно, что накануне, в день 160-летия Столыпина, сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщили о хорошей инициативе — подготовке к научной конференции, посвященной вкладу реформатора в развитие Саратова.

После этого глава Саратова Михаил Исаев предложил дать проспекту Кирова, некогда именовавшемуся Немецкой улицей, имя Столыпина.

В некоторых Телеграм-каналах были опубликованы опросы по поводу данной инициативы. Кстати, ответа против этой идеи они не предусматривали.

В то же время в соцсетях, например в городских пабликах ВКонтакте, жители Саратова искренне не понимают необходимость срочного переименования проспекта, отмечая, что в городе есть куда более насущные вопросы.

Например, благоустройство: уборка мусора, отлов бродячих собак, ремонт дорог и обветшавших зданий в центре Саратова. В том числе на том же проспекте, пока еще Кирова.

В первую очередь, речь о сгоревшей гостинице «Россия», останки которой никак не украшают будущий проспект Столыпина.

От одного только переименования пусть и главной пешеходной улицы, уверены саратовцы, областной центр чище и привлекательнее не станет.