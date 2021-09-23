Домой Рубрики Новости Саратова Перекресток Чапаева и Киселева в Саратове закрывают на три дня РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Перекресток Чапаева и Киселева в Саратове закрывают на три дня По Новости Саратова - 23.09.2021 39 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 20:00 24 сентября закрывают перекресток улиц Чапаева и Киселева. Причина ограничений — подключение нового трубопровода. Они продлятся до 6:00 27 сентября. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Энгельсе сгорела BMW X5 Вячеслав Володин может снова возглавить Государственную думу С начала года в Саратовской области утонули 109 человек ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Энгельсе сгорела BMW X5 Новости Саратова - 23.09.2021 0 Вчера, 22 сентября, в Энгельсе сгорела дорогая иномарка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Пламя вспыхнуло на приборной панели авто модели BMW X5. В... Вячеслав Володин может снова возглавить Государственную думу 23.09.2021 С начала года в Саратовской области утонули 109 человек 23.09.2021 Семь районов Саратовской области показывают низкие темпы вакцинации 23.09.2021 Панков: Выборы прошли, впереди много работы 23.09.2021