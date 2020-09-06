С завтрашнего дня в центре Саратова на три недели перекроют пересечение улиц Чапаева и Зарубина, сообщает саратовский филиал «Т Плюс».

В связи со строительством новой теплотрассы энергетикам необходимо с 7 по 26 сентября перекрыть перекресток.

Вскоре в Саратове к центральной системе теплоснабжения будет присоединен трубопровод по улице Зарубина и Чапаева.

На три недели пешеходы и автомобилисты не смогут передвигаться по перекрытому участку дороги. Энергетики просят заранее подыскать объездные маршруты по улицам Гоголя, Рахова, Симбирская, Вольская, Посадского и Кутякова.