Ранее информационный портал «Новости Саратова» сообщал, что местные жители жалуются на легковушку с дагестанскими номерами, перекрывающую Степана Разина.

Пресс-служба городского ГИДББ сообщила, что на место неоднократно выезжали их сотрудники, которые установили владельца машины и провели с ним беседу.

Владелец автомобиля пояснил, что у транспортного средства сломалась ходовая часть и технически эвакуировать его попросту невозможно. Мужчина пообещал отремонтировать и убрать с проезжей части автомобиль.