В текущем году в рамках Национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, впервые выделены денежные средства в сумме 337,12 миллионов рублей для обеспечения людей, перенесших острые сердечно-сосудистые катастрофы, лекарственными препаратами. Таких пациентов в области насчитывается более 5,7 тысяч человек.

Министерство здравоохранения области создало регистр пациентов, по назначению врача и медицинским показаниям те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение календарного года, получают препараты.

Закуплен необходимый ассортимент лекарственных препаратов в соответствии с приказом Минздрава России.

— Эти действия дадут ощутимый эффект. В текущем году в рамках нацпроекта выделена беспрецедентно большая сумма на обеспечение лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые состояния: инфаркты, инсульты, операции на сердце. Они бесплатно получают необходимую терапию. Все повторные осложнения происходят, как правило, в течение года, и если человек будет получать необходимые лекарства, вероятность их развития заведомо ниже, — отметил главврач Областного клинического кардиологического диспансера Валерий Агапов.

Необходимое условие в получении препаратов для пациента — динамическое и системное наблюдение у врача в рамках диспансерного учета, неукоснительное соблюдение им всех рекомендаций врача, строгого следования и приверженности лекарственной терапии.

Назначение и выписка лекарственных препаратов пациенту осуществляется врачом в поликлинике, к которой прикреплен пациент, их получение — в соответствующем аптечном пункте, о котором врач проинформирует пациента