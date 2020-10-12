В понедельник, 12 октября, губернатор Валерий Радаев посетил Саратовскую станцию скорой помощи.

— Текущий момент сложный, нестандартный. От жителей идет много обращений через соцсети из-за того, что не могут дозвониться, долго ждут медиков. Нужно понять, чем мы можем помочь работникам «скорой помощи», — отметил губернатор.

Главврач Олег Андрущенко рассказал, что сейчас число обращений от жителей резко возросло. Если обычно в этот период года скорая помощь принимает около 700 вызовов в день, то сейчас ежедневно сюда поступает более тысячи звонков. Еще около тысячи обращений приходит через систему 112.

— «Скорая помощь» работает круглосуточно и в повышенном режиме, однако для обработки всех звонков не хватает диспетчеров, — отметил Олег Андрущенко.

Для решения этой проблемы Валерий Радаев дал поручение увеличить диспетчерский штат. Дополнительно требуется порядка 40 человек. Глава региона обратился к ректору СГМУ им. Разумовского с просьбой о привлечении волонтеров – студентов старших курсов медицинского вуза. Минздраву поручено оперативно подготовить дополнительные оборудованные рабочие места.

— Надо задействовать все имеющиеся помещения и, если понадобится даже кабинет главврача. Исходить нужно из интересов людей. В течение двух суток поручения должны быть исполнены, — потребовал Валерий Радаев.

Глава региона отметил напряжённость текущей ситуации и важность принятия ряда дополнительных мер.

— В короткие сроки необходимо усилить службу скорой медпомощи и первичное звено. В стационарах работа выстроена, опыт лечения уже наработан медиками. В регионе около 300 свободных специализированных коек, если будет нужно, подготовим дополнительные площади, — заявил губернатор.