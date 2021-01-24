Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о работе ковидных госпиталей.

Он отметил, что в стационарах лежат свыше трех тысяч человек, около двух тысяч получают помощь на дому.

Госпитализация требуется реже, что позволяет возвращаться к оказанию плановой помощи. Уже закрыт госпиталь в областной офтальмологической больнице, идет подготовка к обратному перепрофилированию ста коек в Областной клинической больнице.

Койки с кислородной поддержкой сохраняются под лечение коронавирусных пациентов, таковых мест остается 20 процентов, а при необходимости все вернется как раньше.