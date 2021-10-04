Полиция фрунзенского района задержала подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.

В полицию обратился 26-летний мужчина, заявив о том, что «девушка с ангельским голосом» выманила у него 11 тысяч рублей. Он рассказал, что познакомился с ней в интернете. Она отвечала ему в сообщениях только в одном мессенджере. Однажды она попросила у него 30 тысяч на операцию. Мужчина отказал ей, чуть позже она попросила деньги на закрытие ипотеки.

Мужчина согласился одолжить ей деньги после личной встречи. Встреча состоялась на ее квартире. Она была в медицинской маске, которая по ее словам закрывала шрамы, оставшиеся после операции. Потерпевший дал девушке в долг 11 тысяч, после чего она перестала выходить на связь.

Желая прояснить ситуацию, мужчина зарегистрировался в на сайте под другим именем и написал той же девушке. Та снова начала жаловаться на тяжелое финансовое положение. Поняв, что общается с мошенником, он обратился в полицию

Правоохранители задержали подозреваемого 23-х летнего мужчину, который решил обогатиться таким странным способом так, как оказался в тяжелом материальном положении. Женские вещи и парик у него остались после расставания с девушкой.

Потерпевший легко опознал мошенника по «ангельскому голосу».