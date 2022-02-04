Директор лицея «Солярис» и депутат Саратовской городской думы (партия «Единая Россия») Елена Перепелицина поддержала инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина об открытии групп продленного дня во всех школах. Она отметила, что тема очень актуальна для большинства семей нашей области.

«Внеурочная деятельность – важная сфера работы учебного заведения, ведь она играет большую роль для комплексного решения учебно-воспитательных и оздоровительных задач.

Согласна с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который предложил организовать группы продлённого дня во всех школах.

Мы должны глубоко и всесторонне проанализировать все сложности и на основе этого анализа взвешенно подойти к формированию программы, которая обеспечит условия для реализации эффективных форм ведения групп дневного пребывания детей в школе. Это важная веха в удовлетворении потребностей всех участников образовательных отношений.

Группы продлённого дня в МАОУ «Лицей «Солярис» чрезвычайно популярны — они совершенно бесплатны и работают в соответствии всем нормам. Педагоги не только помогают учащемуся в усвоении образовательных программ, но и развивают нравственные качества ребенка, творческие способности, укрепляют здоровье и развивают навыки личной гигиены. Наш положительный опыт показывает, что такие группы должны активно внедряться во всех школах, и это будет, несомненно, значимым шагом вперёд. Хочется отметить, что Вячеслав Викторович Володин всегда поднимает важные для людей темы и проблемы, которые интересуют большинство граждан нашей области», — отметила Перепелицина.