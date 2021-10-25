Всероссийская перепись населения продлится до 31 октября 2021 года.

Лев Яковлев, профессор кафедры социологии и социальной политики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, объясняет, что перепись населения в её современном виде насчитывает свою историю с середины ХIХ столетия. В предшествующие эпохи проводилось нечто подобное, но смысл тех мероприятий был совершенно иной. Когда Пётр I составлял «ревизские сказки», цель была в учёте податного населения. Начиная с ХIХ века переписи работают, прежде всего, на развитие социальной статистики и поддержку социальной политики. Именно в ходе переписи социолог Адольф Кетле опробовал впервые применение к описаниям движения населения части формул, которые сегодня включены в базовый пакет SPSS, а в 1898 году, именно для переписи, IBM были разработаны и внедрены перфокарты.

Отметим, что в Саратове поучаствовать во Всероссийской переписи населения можно несколькими способами: самостоятельно, оставив сведения о себе в одном из переписных пунктов, или через переписчика, который придёт домой к респонденту.

Кроме того, впервые можно принять участие в переписи самостоятельно с помощью сервиса федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг и функций». Услуга «участие в переписи населения» действует для респондентов, имеющих стандартную или подтверждённую учётную запись. Возможно заполнение переписных листов на всех членов домохозяйства. После переписи через сайт Госуслуг придёт подтверждение об участии в виде QR-кода.

Во время переписи респондентам предоставляется не больше 20 вопросов, касающихся возраста, семейного положения, образования, занятости, национальной принадлежности. Все сведения, собранные во время переписи, передадут в Федеральную службу государственной статистики.

«Перепись населения следует воспринимать как научно-организационную, а не бюрократическую процедуру. Она расширит возможности государства в части научного обеспечения демографической политики, социальной поддержки населения», – резюмировал эксперт ПИУ РАНХиГС.