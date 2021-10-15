С 15 октября по 14 ноября будет проводиться всероссийская перепись населения. ГУ МВД по Саратовской области призывает граждан быть бдительными: злоумышленники могут прикинуться переписчиками.

Главный отличительный знак переписчика – жилет со светоотражателями и шарф с символикой всероссийской переписи. Кроме того, у них с собой должно быть удостоверение, которое они обязаны предъявить месте с паспортом.

Граждане, тем временем, свои документы предоставлять не обязаны. За перепись населения не берется денежных средств и переписчик ничего не продает и не рекламирует.