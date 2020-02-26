Специалисты переписи населения в 2020 году узнают, в каких условиях живут жители Саратовской области.

В прошлом году в регионе было построено и сдано более 11 тысяч квартир суммарной площадью 1,2 миллиона кв. метров. Кроме того саратовцы сами построили более 2,5 тысяч домов. В связи с этим статисты задались вопросами: сколько в Саратовской области старого и ветхого жилья? И сколько жителей нашего региона лишены элементарных удобств?

Ответы на них переписчики будут искать во время Всероссийский переписи населения-2020. Опрос поможет определить объемы бедности и понять, как с ней бороться. В каждом доме переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала «Госуслуги», будут заполнять бланк «П» — «Помещение», который характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Собранные данные помогут статистам высчитать средний размер жилплощади на одного человека. Также сведения станут базой для разработки госпрограммы по капремонту жилья.

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