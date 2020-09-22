В отношении 26 и 29-летних жителей Саратова возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, 7 августа, 26 и 29-летний приятели отправились пить к пруду Семхоз недалеко от улицы Академика Семенова в Кировском районе Саратова. Позже к пруду подошли 28-летний житель Дубков и его 32-летний знакомый.

Познакомившись, мужчины начали пить вчетвером, но по мере увеличения выпитого спиртного, их претензии друг к другу нарастали. Завязалась потасовка, в ходе которой нетрезвый 26-летний мужчина ударил кулаком по лицу 28-летнего жителя Дубков, а затем бутылкой по голове. Тем временем на помощь к товарищу подбежал 29-летний мужчина и добил уже потерявшего сознание жителя Дубков монтировкой по голове.

После этого злоумышленники покинули место происшествия, а 32-летний мужчина вызвал приятелю «скорую». Долгое время пострадавший лежал в реанимации, но оправиться от полученных травм не смог. 26 августа мужчина скончался в больнице.

Следователи предъявили обвинение 29-летнему мужчине, а 26-летний подозреваемый решил бежать от правосудия и позже был объявлен в федеральный розыск. Сотрудники уголовного розыска выяснили местоположение подозреваемого и доставили его следователям.

Вину в содеянном мужчины не признали. До вынесения судом приговора их заключили под стражу.